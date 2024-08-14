Підтримка держави

З початку року "Пакунок малюка" отримали 24 360 українських родин. Вони обрали одноразову натуральну допомогу від держави сім'ям, у яких народилася дитина, мета якої – підтримати новоспечених батьків та забезпечити малюків усім необхідним на перших етапах їхнього життя.

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Лідерами стали Київ (1963), Дніпропетровська (2291) та Харківська (1512) області. Також серед лідерів опинилися Закарпатська (1504), Вінницька (1424), Полтавська (1328), Житомирська (1264), Львівська (1356), Одеська (1258) та Київська (1153) області.

Що додали у "Пакунок малюка"

Після спілкування з тими, хто вже скористався послугою, було прийнято рішення змінити вміст допомоги. Тепер сюди додали багаторазові вологостійкі пелюшки та теплі речі, також збільшили розмір пледа-ковдри та зменшили кількість одягу малого розміру, з якого малята швидко виростають.

У "Пакунок малюка" також входить книжка “Від народження до року”, яку розробили і надрукували партнери міністерства – ЮНІСЕФ. Цей практичний посібник містить найкращі поради українських експертів та експерток.

Як отримати "Пакунок малюка"

Отримати "Пакунок малюка" можна у пологовому будинку або подати заяву до органів соціального захисту населення або до Центру надання адміністративних послуг за місцем проживання чи перебування.

У разі відмови від "Пакунку малюка" новоспечені батьки отримають грошову компенсацію.