Нарешті є наукове пояснення: вчені сказали, скільки часу дітям можна проводити перед екранами

Сучасні діти багато часу проводять з гаджетами, і ця тенденція вже змусила багатьох бити на сполох. Своє слово тепер сказали й науковці.

Нові результати досліджень

Вчені з'ясували кількість годин перед екранами для дітей, за якої їхні поведінка та стан не погіршуються. Автори впевнені, що скорочення користування гаджетами позитивно впливає на дітей вже на короткій дистанції.

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Як показало дослідження, якщо дітям дозволяти користуватися гаджетами лише три години на тиждень, то вже через 14 днів буде помітний позитивний вплив цього радикального рішення на дітей. Науковці з Данії переконані: переваги цього рішення куди більші за потребу перетерпіти істерику дітей, в яких забрали улюблену гру чи мультик.

З таким обмеженням у користуванні гаджетами діти стали більш сфокусовані, стали краще налагоджувати стосунки з однолітками та допомагати іншим. Окрім того, їм стало набагато легше справлятися з власними емоціями.

А як же ж навчання

Доктор Шмідт-Перссон, який є провідним автором дослідження, наголосив, що мова йде лише про використання гаджетів у вільний час. Очевидно, що неможливо обмежити час, який потрібний для навчання.

Опитування показало, що діти можуть проводити у телефонах до 8 годин на день, не враховуючи освітні цілі. Відтак обмеження екранного часу виглядає необхідним для їхнього майбутнього.