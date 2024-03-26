Виховання навіть однієї дитини – справа нелегка, а що казати, коли дітей понад 2 десятки! Тут потрібен особливий підхід, і опції, які знаходять батьки, інколи доволі оригінальні.

Велика сім'я та оригінальне виховання

Сью та Ноель Редфорди – це особлива пара, яка проживає у Великій Британії. Вони виховують 22 дітей, і поки що дають раду не лише з ними, а й ще 7 домашніми улюбленцями.

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Сью та Ноель є власниками пекарні The Radford Pie Company. Вона розташована поблизу їхнього дому. Їхній бізнес – це сімейна справа, в якій діти беруть активну участь.

Велика та дружня сім'я / Фото The Sun

Діти, які працюють разом з батьками, сплачують гроші за оренду. Окрім того, вони допомагають із закупівлею харчів.

Звичайно, це невелика сума, бо я ще намагаюся відкладати на власне житло,

– розповіла Хлоя, одна з доньок сімейства.

Сью пояснила: у них з Ноелем достатньо грошей, однак вони дуже хочуть, аби діти навчилися фінансової грамотності та стали успішними в майбутньому.

Наші батьки виховували нас так само,

– зазначила жінка.

Цікаво, що сім'я повністю відмовилася від державної допомоги та повністю покладається на власні сили та рекламну співпрацю з різноманітними брендами.

Марна трата грошей – це не про Редфордів. Вони завжди шукають вигідні пропозиції в інтернеті та користуються ваучерами та скидками, які пропонують магазини. Вони зазначають: якщо грамотно усе планувати та бути кмітливим, то витрати навіть на 20 дітей не будуть страшними.