Дитина до 10 років повинна цього навчитися: корисна шпаргалка для батьків

10 років – це вік, коли дитина розпочинає свій шлях до зрілості. Експерти назвали кілька речей, які батьки повинні навчити дітей до цього етапу.

Процес виховання – складний та багатогранний, але є орієнтири, які дозволяють зробити його ефективним. Ось кілька відправних точок, до яких потрібно привести дитину при досягненні 10-річного віку.

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Не боятися конфліктів

Важливо донести дітям, що вони не повинні терпіти несправедливість. Відстоювати правду та свою позицію – важлива навичка, яка є визначальною на все подальше життя.

Помилки – це лише досвід

Правило "Не помиляється тільки той, хто нічого не робить" повинно бути глибоко у свідомості дитини. Долати перешкоди та рухатися далі – ось який принцип допоможе дитині крокувати до мрій.

Інколи треба казати "ні"

Відмовляти важко, але дуже необхідно, якщо йдеться про жертву своїми інтересами. В іншому випадку є небезпека, що з часом дитині бракуватиме часу на себе, адже вона допомагатиме іншим реалізовувати їхні потреби.

Сприймати критику

Дитина повинна знати, як правильно реагувати і в жодному разі не ображатися. Важливо навчити її бачити у зауваженнях можливості, а коли вони недоречні – просто ігнорувати.

Висловлювати свою думку

Дитина повинна знати, що її думка – важлива. Окрім того, варто познайомити її з аргументацією та як її застосовувати.

Діяти за інструкцією

Діяти за простим алгоритмом та розбивати все на підзавдання – дуже корисна навичка. Згодом це дозволить виконувати багатоступеневу роботу та залишатися уважним до деталей.

Домовлятися з однолітками

Дипломатія – це мистецтво, яке потрібно опановувати змалечку. Діти мають уміти співпрацювати та діяти в команді, це вкрай важливі навички сучасного світу.

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