Насправді це ознака інтелекту: дивне відкриття про негативну дитячу звичку, яка дратує батьків

Виявляється, що навіть негативні речі можуть свідчити про позитивні характеристики. Принаймні, так стверджують деякі експерти.

Кортні Воррен – клінічна психологиня та експертка із залежностей, яка працює у Гарвардській медичній школі. Вона закликала батьків не робити трагедії з дитячого обману, хоч він і може неабияк дратувати.

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Дорослим треба розуміти, що коли діти говорять неправду – це недобре для виховання, але свідчить про гарний розвиток індивідуальності, креативності та інтелекту. Звісно, батьки хотіли б отримувати інші сигнали, однак через це проходять усі.

Потреба сказати неправду – це випробування на стресостійкість та логічність уяви. Експерти наголошують, що брехня є цілком нормальною частиною дитячого розвитку, тому не треба реагувати на неї дуже драматично.

Обман – частина розвитку дитини / Фото Pixabay

Діти обманюють не просто так, заради задоволення. Тут йдеться про дві мотивації – негативної (уникнути покарання) та позитивну (отримати більше солодощів, увагу, похвалу). Так здебільшого триває до 4 років, після чого діти стають більш свідомими та розуміють, що обманювати батьків не варто.

Професор прикладної психології Кан Лі наголошує, що потім важливо показати дітям різницю між реальністю та вигадками і створити середовище, в якому їм не потрібно буде вигадувати, щоб почуватися комфортніше.