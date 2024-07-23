Не тільки зовнішність: які риси дитина успадкує від батька

Часто у сім'ях виникають питання, на кого буде схожа новонароджена дитина. Точні риси обличчя або інші деталі зовнішності можуть бути сумішшю характеристик матері та батька. Проте деякі риси успадковуються переважно від тата, навіть якщо дитина більше схожа на матір.

Як тільки оголошується новина про вагітність, починаються припущення та обговорення, на кого буде схожий малюк. Навіть якщо дитина на перший погляд не схожа на батька, він передає певні гени, які відповідають за специфічні характеристики.

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Дитина візьме ці риси у тата

Те перше, що батько дасть своїй дитині – стать. Чоловіки відповідають за передачу Y-хромосоми для хлопчиків та X-хромосоми для дівчаток під час запліднення яйцеклітини. Також дослідники виявили, що співвідношення статей у сім'ях залежить більше від сім'ї батька, ніж матері. Наприклад, якщо чоловік мав більше братів, його власні діти, ймовірно, будуть чоловічої статі, і навпаки.

Зростання дитини також значною мірою визначається генами батька. Існує понад 700 генетичних різновидів, які впливають на зріст, і докази свідчать про те, що гени батька відіграють значну роль у цьому процесі.

Серцеві проблеми також можуть передаватися від батька. Існує ген, що називається хромосомою гаплогрупи IY, який завжди передається від батька до сина і підвищує ризик ішемічної хвороби серця на 50%.

Проблеми з психічним здоров'ям також можуть мати генетичний зв'язок із батьком. Дослідження показують, що діти, народжені від батьків старше 45 років, можуть частіше мати труднощі з навчанням, гіперактивність або біполярний розлад.

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