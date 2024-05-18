"Це схоже на в'язницю": успішна бізнесвумен пояснила, чому її діти не ходять до школи

Освіта – вкрай важливий фактор для розвитку дітей. Однак виявляється, що цю думку поділяють не усі батьки.

Британська бізнесвумен Кессі Енн Кларк викликала бурхливу дискусію у соціальній мережі ТікТок. Жінка опублікувала відео, в якому пояснила, чому її діти не відвідують школу.

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Кессі виховує двох доньок, 8-річну Баг та 9-річну Банні. Вона прийняла рішення забрати їх зі школи, адже навчальна програма їй не подобається, а сам навчальний процес "схожий на в'язницю". Вона вважає, що куди доцільніше перевести дівчаток на домашнє навчання.

Школа – це в'язниця. Дитина сидить у класі 8 годин на день, їй навіть забороняють розмовляти з сусідом, який сидить поруч. Вважаю, що діти більше дізнаються із зовнішнього світу, аніж сидячи в класі та вивчаючи те, що їм ніколи не знадобиться,

– вважає Кессі.

Сама жінка не має атестата про середню освіту, але це не завадило їй втілити у життя кілька успішних бізнесів. Вона переконана, що більшість знань, які дітлахи отримують в школі, не актуальні та не стануть у пригоді в майбутньому.

Тепер її доньки навчаються вдома, це коштує 400 – 500 фунтів стерлінгів на місяць. Решту часу вони плавають, навчаються готувати з бабусею та займаються іншими справами.

Відео британки набрало півмільйона переглядів, і люди здебільшого підтримали її позицію:, хоча протилежні думки також лунали:

"У школі нічого не вчать, окрім як покірно повторювати завдання";

"Забрала дітей зі школи минулого року і жодного разу не пошкодувала";

"Дівчатка і навички корисні здобудуть, і матимуть здорову психіку, чудове рішення";

"Мені мама дозволила покинути навчання, минуло 25 років, і я хотів би, аби вона натомість мене заохотила".

Раніше ми писали про жінку, яка виставляє рахунки батькам, чиї діти приходять до неї додому.