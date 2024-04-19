Мати-одиначка вдалася до сурогатного материнства заради власного будинку

Власне помешкання – мрія багатьох людей. І інколи заради її втілення люди готові на неймовірні вчинки.

Тіл Келлі – 27-річна мешканка Денвера, яка сама виховує 10-річну доньку Еллу. Жінка понад усе мріяла про розкішний будинок, але матері-одиначці потягнути дім вартістю у півмільйона доларів не так просто.

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Щоб втілити свою мрію, Тіл зважилася на сурогатне материнство. Згодом до неї звернулася бездітна пара, яка давно мріяла про дитину.

У грудні 2023 року Тіл народила хлопчика. За це вона отримала 72 тисячі доларів, які допомогли їй втілити мрію про власне житло.

Тіл Келлі разом з донькою тепер житимуть у власному будинку / Фото SWNS

Тема сурогатного материнства для жінки знайома вже давно – вона дипломована медсестра і працювала у клініці репродуктивної медицини.

Я завжди знала, що хочу допомагати іншим й віддавати частину себе. Напевно, тому й обрала медсестринство як кар'єру,

– поділилася вона.

Гроші – не єдина мотивація Тіл стати сурогатною мамою. Вона розповіла: одного разу втішала жінку, в якої стався черговий викидень. Тоді вона зрозуміла, що може допомагати іншим ставати щасливими батьками.

Тіл залишається на зв'язку з парою, для якої народила дитину. Мати-одиначка радіє, що змогла придбати дім мрії, але ще більше радості їй приносить розуміння, що завдяки їй у світі стало на одну щасливу пару більше.