Тил Келли – 27-летняя жительница Денвера, которая сама воспитывает 10-летнюю дочь Эллу. Женщина больше всего мечтала о роскошном доме, но матери-одиночке потянуть дом стоимостью в полмиллиона долларов не так просто.

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Чтобы воплотить свою мечту, Тил решилась на суррогатное материнство. Впоследствии к ней обратилась бездетная пара, которая давно мечтала о ребенке.

В декабре 2023 года Тил родила мальчика. За это она получила 72 тысячи долларов, которые помогли ей воплотить мечту о собственном жилье.

Тил Келли вместе с дочкой теперь будут жить в собственном доме / Фото SWNS

Тема суррогатного материнства для женщины знакома уже давно – она дипломированная медсестра и работала в клинике репродуктивной медицины.

Я всегда знала, что хочу помогать другим и отдавать часть себя. Наверное, поэтому и выбрала медсестринство как карьеру,

– поделилась она.

Деньги – не единственная мотивация Тил стать суррогатной мамой. Она рассказала: однажды утешала женщину, у которой произошел очередной выкидыш. Тогда она поняла, что может помогать другим становиться счастливыми родителями.

Тил остается на связи с парой, для которой родила ребенка. Мать-одиночка радуется, что смогла приобрести дом мечты, но еще больше радости ей приносит понимание, что благодаря ей в мире стало на одну счастливую пару больше.