По-настоящему особый случай: как женщина родила в машине
Источник:mjakmama24
Полицейские дорожной полиции совершили настоящий подвиг, который они, вероятно, запомнят навсегда. Во время патрулирования в одной из деревень Поморского воеводства они столкнулись с необычной ситуацией.
Правоохранители заметили мужчину, который нуждался в помощи. Оказалось, что у его жены начались роды.
К теме "Нас было трое": беременная фехтовальщица шокировала Олимпиаду
Женщина родила ребенка на заднем сиденье автомобиля
Удивительное событие произошло в одном из сел Поморского воеводства, что в Польше. Во время патрулирования полицейские Тчева заметили мужчину, который стоял возле автомобиля и махал им, прося о помощи. Когда правоохранители остановились, они обнаружили, что партнерша мужчины только что родила ребенка на заднем сиденье автомобиля.
Понимая, что каждая минута важна, полицейские решили сопроводить семью в больницу. Они доложили о ситуации дежурному и начали конвоировать автомобиль с семьей. Благодаря оперативности и профессионализму полицейских семья быстро добралась до больницы, где мать с новорожденной дочкой находились под наблюдением медицинских работников.
В тот же день полицейские вернулись в больницу, чтобы убедиться, что с женщиной и ее новорожденной дочерью все в порядке. И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо, они получают необходимую медицинскую помощь.