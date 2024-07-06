Женщина, которая была беременна 12 лет подряд, стала бабушкой: история счастливой семьи

40-летняя Кора Дюк из Вегаса – счастливая мать 9 детей. Однако скоро она будет иметь новое амплуа – ее 21-летняя дочь Сина ждет сына.

Кора имеет почти 850 тысяч подписчиков в соцсетях, где она документирует жизнь своей большой семьи. Ее поклонники с нетерпением наблюдают за каждым этапом жизни семьи, и новость о предстоящем рождении внука вызвала большую волну поздравлений.

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История большой семьи

Кора впервые забеременела в 16 лет в 2000 году и родила восемь детей. Ее старшая дочь Сина теперь сама ждет ребенка, и Кора поделилась этой радостной новостью вместе с видео, на котором вся семья танцует от счастья. Она написала: "Сюрприз, сюрприз! 2024 для нас – это огромная радость!".

В период с 2000 по 2012 год Кора родила девятерых детей: Элайджу (22 года), Сину (21 год), Джаана (19 лет), Каиро (17 лет), Саию (16 лет), Ави (14 лет), Романи (13 лет) и Таджа (11 лет). Ее поклонники в соцсетях поспешили поздравить женщину с хорошей новостью. Они радуются, что Кора молодо выглядит и очень схожа с дочкой, поэтому никто и не догадается, что она будет бабушкой малыша.

Кора также призналась подписчикам, что противозачаточные средства не работали для нее, поэтому они не планировали иметь так много детей, однако она счастлива, что сценарий ее жизни сложился именно таким образом.

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