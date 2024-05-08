Приняли роды на колесах: на Закарпатье медикам удался невероятный подвиг

Рождение детей – это всегда особое событие. Хотя иногда бывают случаи, когда оно происходит в очень экстремальных условиях.

Недавно в пункт экстренной медпомощи в Великом Бычкове, что на Закарпатье, привезли роженицу. У 26-летней женщины отошли воды, также существовала угроза стремительного течения родов.

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Бригада № 1205, в которую входят фельдшер Элина Молнар и водитель Владимир Тафий, приняла решение немедленно доставить роженицу в больницу.

Впрочем, дороге схватки участились, а впоследствии показалась и головка младенца. Фельдшер Элина Молнар сказала водителю остановиться и приняла роды, ведь ситуация была критическая.

Ребенок – с обвитием пуповиной, синюшный, не кричит и не дышит,

– вспоминает женщина.

Благодаря профессионализму врача и оперативным манипуляциям все завершилось успешно. Уже вскоре ребенок громко закричал и заплакал. Впоследствии ребенка и с мамой транспортировали в родильное отделение больницы в Рахове.

Элина Молнар работает в "скорой" только 9 месяцев, поэтому это первый ее такой экстремальный случай. Она уверяет: была готова к любым ситуациям, ведь ее бабушка проработала в бригаде "скорой" 45 лет. Это осознание помогло ей быстро сориентироваться в ситуации и вспомнить все, чему учили.

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