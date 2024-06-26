Новый подход: почему беременным советуют тестироваться на диабет раньше

Ученые призывают проводить тестирование беременных женщин на гестационный диабет раньше привычного срока. Сейчас это делают между 24 и 28 неделями беременности.

Ученые обнаружили, что значительная часть женщин в первые 20 недель беременности имела повышенный уровень глюкозы в крови. У них наблюдалось больше осложнений, чем у женщин, у которых гестационный диабет развился на более поздних сроках. Именно раннее лечение помогает снизить риски осложнений.

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Почему ученые советуют тестировать беременных на диабет до 14 недели

Гестационный диабет – это форма диабета, которая возникает только во время беременности. Он поражает каждую седьмую беременную женщину в мире.

Это заболевание возникает, когда гормон, вырабатываемый плацентой, препятствует организму эффективно использовать инсулин. Такое состояние приводит к повышению уровня глюкозы в крови.

Во время беременности женщине следует себя беречь / Фото unsplash

Без надлежащего лечения гестационный диабет может вызвать повышение артериального давления, увеличить риск кесарева сечения, психических расстройств и осложнения во время родов. Недуг также повышает риски для здоровья матери в будущем.

Во многих странах тестирование женщин на гестационный диабет проводится между 24 и 28 неделями беременности. Однако 28 ученых из 13 стран призывают проводить тестирование до 14 недель беременности, чтобы уменьшить риски осложнений во время и после беременности.

Исследования показывают, что выявление и лечение гестационного диабета в первом триместре снижает некоторые из этих рисков,

– отметила доктор Люси Чемберс, руководитель отдела коммуникаций по исследованиям Diabetes UK.

Профессор Дэвид Симмонс из Университета Западного Сиднея подчеркнул необходимость серьезных изменений в диагностике и лечении гестационного диабета не только во время беременности, но и в течение всей жизни матери и ее ребенка.

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