"Муниципальная няня": что это за услуга и кто может ею воспользоваться

7 июня Кабинет министров расширил перечень семей, которые могут воспользоваться услугой "Муниципальная няня". Рассказываем о том, как работает услуга и для кого она доступна сейчас.

Юристы ОО "Донбасс СОС" рассказали Baby 24 об услуге "Муниципальная няня" и алгоритм действий для тех, кто хочет ею воспользоваться.

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Что это за услуга

"Муниципальная няня" – это услуга ухода за ребенком до достижения 3-летнего возраста (или 6-летнего возраста в определенных случаях), предоставляемая для поддержки родителей или опекунов ребенка. Воспользоваться ею могут ВПЛ и семьи, проживающих на территориях, где в условиях военного положения не работают садики. Возраст детей, за которыми возможен уход – до 6 лет (для определенных категорий). Услуги нянь оплачивает государство.

Также государство приглашает к сотрудничеству тех, кто готов ухаживать за детьми за вознаграждение.

Кто может воспользоваться услугой:

Родители, опекуны ребенка, которые ухаживают за:

ребенком до 3-х лет, если один из родителей, опекунов является ВПЛ;

ребенком до 6-ти лет, который вместе с родителями, опекунами проживает на территориях, где невозможно обеспечить функционирование садов. О прекращении деятельности учреждений дошкольного образования нужно предоставлять подтверждение (это копия решения исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета. В случае размещения такого решения на сайтах соответствующего совета, подтверждение не предоставляется);

ребенком до 6-ти лет, если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы;

ребенком до 6-ти лет, который нуждается в дополнительном уходе. В частности, это ребенок с инвалидностью, или больной тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, или ребенок, получивший тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которой не установлена инвалидность.

Кто может быть "муниципальной няней"

ВПЛ могут воспользоваться услугой "муниципальная няня" независимо от места жительства и без привязки к функционированию садов. Достаточно иметь справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Стать няней могут дядя, тетя, бабушка, дедушка. Родители – нет. Для того, чтобы стать постороннее лицо. Для того, чтобы работать "муниципальной няней", нужно открыть физическое лицо-предпринимателя, или открыть юиридическое лицо.

Какой размер возмещения

При полной загруженности (не более 165 часов в месяц) сумма возмещения от государства составляет 7100 гривен за ребенка. Возмещение выплачивается ежемесячно заявителям услуги, то есть родителям или опекунам. Именно поэтому вся ответственность за подачу документов ложится на них.

Алгоритм действий

Родители могут платить няне больше, 7100 – это фиксированная сумма от государства.

Родителям, которые хотят оформить услугу, нужно:

найти "муниципальную няню" (если семья уже пользуется услугами няни, то она должна быть зарегистрирована как ФЛП);

заключить с "муниципальной няней" письменный договор;

обратиться в ЦНАП/органа соцзащиты населения с заявлением и пакетом документов, или подать документы онлайн;

ежемесячно предоставлять подтверждение осуществления ухода за ребенком и расходы на оплату муниципальной няни.

Подать заявление можно в ЦНАП, органа социальной защиты населения или уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины.

В случае возникновения вопросов ОО "Донбасс СОС" приглашает обращаться по номеру 0 800 309 110 (звонки бесплатные), или писать на Viber, WhatsApp или Telegram по номеру 093 500 69 18.

