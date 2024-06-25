"Они становятся более взрослыми": психотерапевт дал совет по воспитанию детей во время войны

Война – худшее, к чему приходится адаптироваться нашим детям. Им приходится взрослеть совсем рано, и воспитание в таких условиях становится больше, чем вызовом.

Главное правило для всех родителей

Воспитание детей в условиях войны – крайне сложная задача. Как отметил ученый в области психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Олег Чабан, школьники не будут помнить поучения или наказания от взрослых.

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Однако есть то, что они запомнят на всю жизнь – разговоры. Именно рассказы родителей могут стать для них прочным фундаментом и помочь преодолеть все испытания.

По его словам, когда с детьми разговаривают, они становятся более взрослыми и ответственными.

Выслушай, скажи: "Я подумаю на эту тему". Он поинтересуется, что у тебя происходит на работе, через некоторое время просто разговаривай. Это большая вещь, когда ты разговариваешь, и дети потом запоминают эти разговоры,

– подчеркнул ученый.

Нет разницы, где живут дети

Чабан также добавил, что нет разницы между тем, где проживают дети – в Украине или за рубежом. Школьники, которые выехали, в один миг потеряли друзей и даже не могут говорить со сверстниками на родном языке.

Стрессы у детей разные, однако их проявления – одинаковы. Именно поэтому совет по разговору является универсальным для всех.

Ранее мы писали о том, что безопасность детей станет темой четвертого Саммита леди и джентльменов.