Как воспитать ответственного и добросовестного ребенка: 5 советов, которые действуют почти безотказно

Воспитание – это не только о развитии, но и формирование ответственности и других взрослых добродетелей. И важно начинать работу в этом направлении уже с раннего возраста.

Ответственный и добросовестный ребенок – это мечта всех родителей. Эти характеристики можно воспитывать уже с раннего детства, и вот несколько советов, которые пригодятся на этом пути.

Читайте также У белых родителей родился темнокожий младенец: как это объяснила женщина и что говорит наука

График задач

Ребенок должен понимать ценность времени. Помогите ему составлять график выполнения задач, чтобы он все выполнял в срок. Также важно делить задачи блоками, чтобы у детей вырабатывался навык эффективного управления временем.

Помощь другим

Покажите ребенку, что он может быть общественно полезным. Поддерживайте его инициативу в благотворительных ярмарках или других сборах. Это не просто повышает самооценку ребенка, но и показывает ему ценность социальной ответственности.

Положительный результат

Всегда подчеркивайте преимущества и вознаграждение, которое ожидает после успешного выполнения задания. Действовать "от негативного" и угрожать наказанием не стоит – положительные акценты всегда работают лучше.

Дайте возможность заработать

Когда вы позволяете ребенку зарабатывать деньги – вы мотивируете его не только ответственно относиться к финансам, но и оценивать свои желания, потребности и возможности. Постепенно поощряйте его к мелкой работе и привлекайте к другой активности, за которую можно получить вознаграждение. Кроме того, вы приучите ребенка к упорному, но не бесплатному труду, что станет ценным опытом в будущем.

Не бросайте в трудных ситуациях

Поощряйте ребенка решать проблемы самостоятельно, но не завышайте ожидания и будьте рядом при сложных решениях. Проконтролируйте, что ребенок не откажется от цели только потому, что она выглядит сложной. Впоследствии он будет понимать, что способен на все, когда будет сложно, то вы предоставите необходимую поддержку.