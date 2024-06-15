Как остановить плач ребенка в самолете: пилот рассказал о действенных методах

Путешествие с детьми в самолете может быть стрессом, особенно если они плачут, а вы не знаете, как их утешить. Пилот из Австралии делится способами остановить детский плач, которые действительно работают.

Взлет и посадка могут быть неудобными для многих людей из-за изменения давления, но в то время, как взрослые могут жевать жвачку, детки не всегда могут себе помочь. Поэтому в ответ на боль крошечные малыши обычно плачут, и это также может очень расстраивать родителей.

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Методы, что действительно работают

По словам пилота из Сиднея Джимми Николсона есть способы остановить плач ребенка в самолете. В недавнем видео TikTok пилот объяснил, что провел минимальное исследование, спросив многих мам и нашел две вещи, которые работают.

Малыши в самолете / Фото unsplash

Самолет увеличивает высоту, газы в теле расширяются, как когда вы выпускаете воздушный шар. Опускайтесь, газы должны покинуть ваше тело. Выходят через ваши уши, нос или другие части тела. Мы, взрослые, мы можем глотать, жевать жвачку, выполнять специальную технику дыхания, которая может прочистить уши,

– объясняет пилот.

Дети не могут делать это, чтобы снять давление, но родители могли бы им в этом помочь. Следует кормить грудью во время опускания. Это работает, движение сосания и глотания избавляет от газов, застрявших в ушах и пазухах, утверждает пилот.

Родители в разделе комментариев к видео согласились, что этот метод сработал для них, а один человек сказал: "Бутылка каждый раз во время взлета и приземления! Я даю ребенку примерно через одну-две минуты после взлета".

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