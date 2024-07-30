Том Круз снова хочет стать отцом: какой барьер стоит на пути

Звездный Том Круз не против снова оказаться в роли звездного папы. Он надеется, что это ему непременно удастся.

Возвращение в молодость

Сейчас Тому Крузу 62, и он размышляет над тем, чтобы зажить спокойной семейной жизнью. По мнению актера, идеально для этого подойдет Великобритания, где он живет сейчас.

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Том даже хочет снова стать молодым папой. У него есть двое приемных детей, а с биологической дочерью Сури от Кэти Холмс у него очень сложные отношения. Говорят, что он практически не участвует в ее жизни. Причиной конфликта стала религия актера, который исповедует сайентологию.

Осталось найти мать

Однако для того, чтобы снова стать отцом, Том Круз должен найти "подходящую женщину". По его мнению, будет идеально, если его избранница будет из Великобритании, но на этом он не зацикливается.

Он просто ждет времени, пока не встретит нужную женщину,

– рассказал инсайдер из окружения актера.

Сейчас Круз много времени проводит в сельской местности Англии, между югом и Лондоном. Он старается проводить много времени с приемными детьми, 31-летней Изабеллой и 29-летним Коннором, которых он усыновил в браке с Николь Кидман.

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