В такое сразу и не поверишь: женщина воспитала 74 подростка за 38 лет

Воспитание детей – дело очень нелегкое, а тем более подростков. Однако есть люди, чья добрая душа стремится помочь как можно большему количеству людей.

Норма Шоу – это британка, которой по праву принадлежит титул "супермамы". Вместе с мужем она несколько десятилетий заботилась о подростках, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

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Сейчас ей 83, а муж Иен умер в 2021. Половину своей жизни пенсионерка из Портсмута посвятила заботе о чужих детях, которых всегда воспринимала как своих.

С Иеном она вышла замуж в 41 год, и пара сразу решила помогать детям-подросткам. В целом им удалось подарить семью 78 детям.

Я бы очень хотела иметь детей, но из-за того, что в детстве у меня была страшная болезнь, я не смогла. Нам обоим очень понравилось быть приемными родителями, мы пытались показать, что такое нормальная семья,

– рассказала невероятная женщина.

Сначала подростки не могли поверить, что чужие люди могут так хорошо к ним относиться. Интересно, что самая первая подопечная, которая попала под их опеку, уже сама стала бабушкой.

Дольше всего ребенок находился в доме Иена и Нормы 4,5 года. Женщина уверяет – видеть, как изменилась их жизнь, было настоящим счастьем. Начало их жизни было далеко не простым, однако благодаря любви Нормы десяткам подростков удалось стать на правильный путь.