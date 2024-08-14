"Погиб в теракте 11 сентября": сын шокировал маму своей "предыдущей жизнью" – факты совпали

Супруги в США рассказывают, что их сын помнит "предыдущую жизнь". Они думали, что это обычная болтовня, однако были шокированы, когда факты, о которых он говорил, начали подтверждаться.

Особенный мальчик

В 2004 году у супругов Молли и Рика из США родился мальчик Кейд. Они отметили, что малыш быстро развивается и использует сложные слова уже в возрасте двух лет.

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Однако настоящий шок она пережила, когда в возрасте трех лет малыш начал плакать ночью и рассказывать, что работает в высоком здании в Нью-Йорке, из окна которого видно Статую Свободы. В нее ударился самолет, и в результате он падает со зданием и умирает.

Он не был в Нью-Йорке и не мог слышать об 11 сентября. Это просто не укладывалось в голове,

– рассказала мама мальчика.

Шокирующее открытие

С течением времени у мальчика начал развиваться панический страх высоких зданий и самолетов. Он объяснял это тем, что "самолет врезался в башню и застрял в ней".

Когда я падал, я был еще жив, но потом на меня упал обломок, и все исчезло,

– шокировал он родителей.

Для мамы это было слишком. Она начала искать человека, которым "был Кейд, когда это все произошло". И каково же было ее удивление, когда один из некрологов жертв 11 сентября был именно о человеке, которым себя "помнил" мальчик, а факты жизни полностью совпадали с рассказами малыша.

Я нашла некролог, фотографии, но даже не думала о том, чтобы связаться с семьей жертвы. Что я должна была сказать? Ваш сын не погиб, он просто стал другим человеком?

– смущалась Молли.

Что с парнем сейчас

Ранее родители рассказывали, что Кейду удалось улучшить оценки в школе, он также начал играть в футбол. Сейчас ему около 20 лет, но подробности о его судьбе пока не разглашаются.