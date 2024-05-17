"Я делаю так же": сооснователь Apple Стив Возняк озвучил семейный секрет успешного воспитания

Стиву Возняку удалось приобщиться к строительству компании, которая, без преувеличения, перевернула технологический мир. По его мнению, важные черты успешных людей закладываются именно в детстве.

Всемирно известный программист Стив Возняк, который собственными руками воплощал идеи Джобса, убежден, что стоит всегда прислушиваться к детям. По его мнению, если дети чем-то увлекаются, то нужно сделать все возможное, чтобы они имели возможность развиваться в этом направлении.

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Возняк убежден: если помогать детям следовать за их увлечениями, то возрастает вероятность, что в будущем они будут счастливыми и успешными. Эту стратегию выбрали его родители, и он придерживается ее с собственными детьми.

Родители позволили мне следовать за своим сердцем. Когда дети что-то полюбили, когда у них есть страсть, родителям просто необходимо поддерживать их на этом пути,

– подчеркнул он.

Возняк стал студентом Университета Колорадо, мечтая получить диплом по информатике. Его родители имели деньги только на один год обучения, и то вне штата, однако во всем поощряли решение сына. Уже через год Стива исключили за то, что он проник в систему и рассылал шуточные сообщения.

Затем он поступил в колледж, где познакомился со Стивом Джобсом. И два друга создали компанию, которая первой в истории достигла капитализации в 1 триллион долларов.

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