Ваши отношения будут другими: исследовательница назвала три фразы, которые должны быть в словаре родителей

Эмоции – одна из главных преград в коммуникации родителей и детей. И есть несколько фраз, которые позволят устранить этот большой барьер.

Как рассказала преподаватель Гарвардского университета Джени Ву, искреннее общение – это то, что лучше всего укрепляет связь родителей и детей. И есть три фразы, которые позволят далеко пойти в этом направлении.

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"Опиши это ощущение"

Нет "хороших" или "плохих" эмоций. Нужно не только научить детей этому подходу, но и помочь рассказывать о том, что они чувствуют.

Детские истерики – это прежде всего непонимание эмоций, нехватка слов, чтобы их объяснить. Именно родители должны проявлять терпение и стать мостиком к пониманию глубины эмоционального состояния.

"Я сегодня не в лучшем состоянии"

Среди родителей часто бытует мнение о том, что нужно постоянно сохранять самообладание и скрывать свое напряженное состояние. В итоге у детей формируется просто нереалистичный стандарт, которому дети точно не смогут соответствовать.

Если хотите, чтобы дети откровенно делились чувствами, вы должны делать то же самое. Нужно показать, что абсолютно любое состояние является нормальным, но нужно уметь о нем рассказывать.

"Все эмоции важны"

Ни в коем случае не пытайтесь преуменьшить роль эмоций, не говорите "Ничего страшного" или же "Просто нужно смириться". То, что для вас является мелочью, для детей может иметь большое значение. Все дело – в опыте, которого у детей просто нет.

Задача родителей – дать ребенку понять, что не всегда ситуация под контролем, но надо научиться правильно на нее реагировать и делать шаги, чтобы получить от ситуации максимум. Это нелегко, однако другого эффективного пути просто не существует.