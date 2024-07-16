Наконец-то есть научное объяснение: ученые сказали, сколько времени детям можно проводить перед экранами

Современные дети много времени проводят с гаджетами, и эта тенденция уже заставила многих бить тревогу. Свое слово теперь сказали и ученые.

Новые результаты исследований

Ученые выяснили количество часов перед экранами для детей, при котором их поведение и состояние не ухудшаются. Авторы уверены, что сокращение пользования гаджетами положительно влияет на детей уже на короткой дистанции.

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Как показало исследование, если детям разрешать пользоваться гаджетами только три часа в неделю, то уже через 14 дней будет заметно положительное влияние этого радикального решения на детей. Ученые из Дании убеждены: преимущества этого решения куда больше необходимости перетерпеть истерику детей, у которых забрали любимую игру или мультик.

С таким ограничением в пользовании гаджетами дети стали более сфокусированы, стали лучше налаживать отношения со сверстниками и помогать другим. Кроме того, им стало гораздо легче справляться с собственными эмоциями.

А как же обучение

Доктор Шмидт-Перссон, который является ведущим автором исследования, отметил, что речь идет только об использовании гаджетов в свободное время. Очевидно, что невозможно ограничить время, которое нужно для обучения.

Опрос показал, что дети могут проводить в телефонах до 8 часов в день, не учитывая образовательные цели. Поэтому ограничение экранного времени выглядит необходимым для их будущего.