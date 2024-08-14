"Пакет малыша" с начала года получили 24 тысячи семей: что туда добавили

"Пакет малыша" облегчает жизнь многим новоиспеченным родителям. Такая забота от государства помогает семьям вжиться в новую роль.

Поддержка государства

С начала года "Пакет малыша" получили 24 360 украинских семей. Они выбрали одноразовую натуральную помощь от государства семьям, в которых родился ребенок, цель которой – поддержать новоиспеченных родителей и обеспечить малышей всем необходимым на первых этапах их жизни.

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Лидерами стали Киев (1963), Днепропетровская (2291) и Харьковская (1512) области. Также среди лидеров оказались Закарпатская (1504), Винницкая (1424), Полтавская (1328), Житомирская (1264), Львовская (1356), Одесская (1258) и Киевская (1153) области.

Что добавили в "Пакет малыша"

После общения с теми, кто уже воспользовался услугой, было принято решение изменить содержание помощи. Теперь сюда добавили многократные влагостойкие пеленки и теплые вещи, также увеличили размер пледа-одеяла и уменьшили количество одежды малого размера, из которого малыши быстро вырастают.

В "Пакет малыша" также входит книга “От рождения до года”, которую разработали и напечатали партнеры министерства – ЮНИСЕФ. Это практическое пособие содержит лучшие советы украинских экспертов.

Как получить "Пакет малыша"

Получить "Пакет малыша" можно в роддоме или подать заявление в органы социальной защиты населения или в Центр предоставления административных услуг по месту жительства или пребывания.

В случае отказа от "Пакета малыша" новоиспеченные родители получат денежную компенсацию.