Всегда можно начать сначала: каким отцом сейчас является 80-летний Роберт Де Ниро

В свои 80 известный актер Роберт де Ниро прекрасно справляется с обязанностями молодого папы. Мужчина наслаждается каждым мгновением с дочкой, которая лишь недавно отпраздновала свой первый день рождения.

В апреле 2023 года культовый голливудский актер Роберт Де Ниро снова стал отцом. 80-летний мужчина рассказал, что седьмое отцовство в таком возрасте стало вызовом, однако ему еще по силам выполнять роль молодого папы.

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13-месячная Джия дарит звездному отцу много любви. Роберт говорит, что видеть такую чистую радость и любовь каждый день – это невероятный опыт, который позволяет ему излучать энергию и чувствовать себя молодым.

Актер признался, что ему помогают ухаживать за ребенком, но он делает все, чтобы выполнять как можно больше родительских обязанностей.

Когда я смотрю на нее, все остальное исчезает. Поэтому это большая радость и облегчение просто быть с ней в этот момент,

– рассказал Де Ниро.

У актера кроме Джии есть еще 6 детей: Дрен (56 лет), Рафаэль (47 лет), близнецы Джулиан и Аарон (26 лет), Эллиот (25 лет) и Хелен Грейс (12 лет). Все они также очень заботятся о Джию, поэтому дети окружены любовью и заботой.

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