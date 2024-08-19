Иорданский принц очаровал сеть фото с дочкой: новоиспеченный папа в военной форме

Наследный принц Иордании Хусейн ибн Абдалла недавно стал папой. Он покорил сеть фотографией с крошкой-дочкой.

Новый член королевской семьи

Хусейн ибн Абдалла в своем инстаграме опубликовал новое фото с дочкой. Девочку, которая покорила сеть, зовут Иман.

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На фотографии новоиспеченный папа в военной форме качает ребенка на руках. Девочка мирно спит на руках папы, чем очень очаровала сеть.

С моей драгоценной,

– подписал фото принц.

Принцесса Раджва стала мамой в начале августа, Иман – первая внучка короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании.

Ранее мы писали о бабушке, которая заработала десятки тысяч долларов за сидение с внуками.