"Ты можешь все: почему эта фраза не работает и чем ее заменить

Все родители активно работают над тем, чтобы ребенок имел высокую самооценку и шел к мечтам, несмотря на трудности. Однако иногда мы используем фразы, которые скорее вредят, чем помогают в этой важной задаче.

Обобщение вредит

Психологи советуют отходить от практики обобщений для повышения самооценки ребенка и фраз вроде "Ты можешь все". По мнению психотерапевта Эммы Кенни, это порождает много скрытых блоков.

Читайте также "Погиб в теракте 11 сентября": сын шокировал маму своей "предыдущей жизнью" – факты совпали

Эта фраза провоцирует завышенные ожидания к себе, которые могут превратиться в травму, если достичь желаемого таки не удастся. Кроме того, это обобщение не помогает сфокусироваться на чем-то одном, а распыление усилий на разные направления точно ни к чему не приведет,

– отмечает она.

Что делать вместо этого

Когда речь идет о мотивации детей, то прекрасно работает подтвержденный опыт. Например, стоит напомнить о передних успехах:

"Тебе удалось, и ты обязательно сможешь достичь еще большего!";

"Замечательная работа, ты непременно сможешь дойти до цели!";

"Мы так рады, что тебе это нравится, обязательно продолжай этим заниматься!".

Конечно, у детей есть конкретная далеко идущая мечта, поэтому в этом случае нужно заметить, какие весомые шаги он уже сделал, чтобы ее достичь, и похвалить за успехи. Помните, что мечта – это отложенная награда, для получения которой нужно долго и упорно работать. Сила воли у детей еще не так сильно развита, поэтому ежедневная порция поддержки конкретных шагов – лучшее решение.

Ранее мы писали о привычке родителей, которая может разрушить психику детей.