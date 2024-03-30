Особое родительство требует особых подходов: какие странные правила ввела мама 6 детей

Все родители пытаются создать собственные методы воспитания и часто экспериментируют с подходами. Но когда детей 6 – здесь нужны особые инструкции.

Наверное, все родители согласятся с тем, что правила и распорядок дня важны в любом случае. И чем больше детей – тем более критическое значение они имеют, чтобы все работало так, как надо.

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Известная блогер и мать 6 детей Шэрон Джонсон поделилась своими правилами лайфхаками, которые могут упростить жизнь другим родителям.

Купаться – только дважды в неделю

Правило, которое сразу "взорвало" сеть. Женщина успокоила подписчиков: когда есть необходимость, дети обязательно моются, но когда речь идет об обязательном купании, то она поддерживает процедуру только дважды в неделю.

Она также отметила, что, что их семья пока пользуется только одним душем, поэтому покупать всех в один день получается крайне редко.

Гаджеты – только один раз в неделю на час

Шэрон убеждена – телевидение, телефоны, планшеты и другие гаджеты негативно влияют на поведение детей. Они становятся неконтролируемыми, а когда малышей 6, это превращается в большую проблему.

Она позволяет использовать цифровые устройства в течение часа только один раз в неделю (речь идет о развлечениях, а не обучение). По ее мнению, этого вполне достаточно, чтобы поговорить с друзьями или посмотреть развлекательный контент.

Плата старшим детям за уход с младшими

Шэрон считает, что старшие дети не должны сидеть с младшими братьями или сестрами, а жить свою собственную жизнь. Если же такая потребность возникает, то это воспринимается как работа, а значит, стоит позаботиться об оплате.

Конечно, речь идет о символических деньгах, но здесь уважение к старшим детям и понимание их личного пространства.