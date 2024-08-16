Отношения с детьми будут фантастическими: какой простой "ингредиент" для этого нужен

Все родители хотят, чтобы их отношения с детьми были искренними и счастливыми. И фундаментом для успеха является один простой фактор.

Открытие ученых

Недоразумения между родителями и детьми – это проблема, которой уже тысячи лет. Однако после многих исследований ученые выяснили, что достаточно лишь одного фактора, чтобы одним усилием преодолеть много барьеров.

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Речь идет о такой привычной для всех нас вещи как юмор. Смех – это один из инструментов счастья, и его применение в воспитании является хорошим решением для того, чтобы не только избежать недоразумения, но и строить глубокие и доверительные отношения.

Как юмор помогает

Дети, у кого в отношениях с родителями присутствовал юмор, чаще отмечали их как неформальные и счастливые. Также большинство этих детей считает, что родители прекрасно справились со своей ролью в воспитании.

Ученые также выделили несколько факторов, на которые влияет юмор:

снижение стресса;

развитие когнитивной гибкости;

творческий подход к решению проблем;

более высокий показатель устойчивости.

Однако авторы исследования отмечают: важно, чтобы родители оставались авторитетами для детей, буля для них ориентиром и примером.

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