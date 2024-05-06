"Это несправедливо": звездная София Вергара рассказала, почему не захотела снова рожать

Актриса и модель София Вергара поделилась, почему не захотела снова становиться мамой. Это разрушило ее брак, однако она не жалеет о своем решении.

Как поделилась 51-летняя звезда, ее брак с Джо Манганьелло распался из-за ребенка. Точнее, из-за его отсутствия – актриса не захотела снова становиться мамой.

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София уже имеет 32-летнего сына от первого брака с Джо Гонсалесом. Она уверяет, что имеет возможность снова стать мамой через искусственное оплодотворение, однако не рассматривает такого варианта. Именно это стало самым большим барьером в браке с Джо Манганьелло.

Я знаю, что значит быть хорошей матерью или пытаться быть лучшей матерью, на которую вы способны, а это требует многих жертв, забирает много энергии,

– отметила актриса.

Ее график очень плотный, и если бы родился ребенок, она бы не имела возможности отдавать себя ей на 100%, а это несправедливо. Кроме того, ей не нравится перспектива быть "старой" мамой, хотя она с уважением и восхищением относится к тем, кто решается на такой шаг.

Сейчас София Вергара готовится к совсем другому амплуа – бабушки.

Когда мой сын станет папой, пусть он на время принесет ребенка мне, а потом я верну ее ему и продолжу свою жизнь,

– добавила модель.

С Джо Манганьелло София Вергара вышла замуж 22 ноября 2015 года. В 2023 году пара объявила о расставании.

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