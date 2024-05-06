Як поділилася 51-річна зірка, її шлюб з Джо Манганьєлло розпався через дитину. Точніше, через її відсутність – акторка не захотіла знову ставати мамою.

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Софія вже має 32-річного сина від першого шлюбу з Джо Гонсалесом. Вона запевняє, що має можливість знову стати мамою через штучне запліднення, однак не розглядає такого варіанту. Саме це стало найбільшим бар'єром у шлюбі з Джо Манганьєлло.

Я знаю, що означає бути хорошою матір'ю або намагатися бути найкращою матір'ю, на яку ви здатні, а це вимагає багатьох жертв, забирає багато енергії,

– зазначила акторка.

Її графік дуже щільний, і якби народилася дитина, вона б не мала можливості віддавати себе їй на 100%, а це несправедливо. Окрім того, їй не подобається перспектива бути "старою" мамою, хоча вона з повагою та захопленням ставиться до тих, хто зважується на такий крок.

Зараз Софія Вергара готується до зовсім іншого амплуа – бабусі.

Коли мій син стане татом, нехай він на якийсь час принесе дитину мені, а потім я поверну її йому і продовжу своє життя,

– додала модель.

З Джо Манганьєлло Софія Вергара одружилася 22 листопада 2015 року. У 2023 році пара оголосила про розставання.

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