Малыш нарисовал свое "любимое хобби": почему все были очень удивлены

Родители часто хранят рисунки своих детей как память об их ранних годах в школе или детском саду. Однако иногда эти проявления творчества могут вызвать много вопросов.

Смешная история произошла с молодой матерью Марианной, которая поделилась ею в социальной сети X (бывший Twitter). Женщина не могла не рассмеяться, когда получила от учителей рисунок своего сына.

К теме Ничего милее вы сегодня не увидите: как пожарный узнавал пол будущего ребенка

Юный творец

На уроке детям было предложено изобразить свое любимое хобби, но выбор мальчика был настоящей неожиданностью. На рисунке была изображена пачка красных чипсов с подписью "чипсы", чтобы никто не сомневался в изображенном. Пользователи сети в комментариях шутили и делились своими впечатлениями.

Комментарии пользователей были полны юмора:

"Он такой же, как и я";

"Друг, у нас с тобой общие интересы";

"Умный мальчик";

"Передайте ему, что я одобряю этот выбор".

Некоторые даже спрашивали: "Вы уверены, что это точно пачка чипсов? Он что-то задумал!". Это уже милая традиция – хранить такие воспоминания о детстве. Когда малыши подрастают, они очень любят рассматривать свои "шедевры".

Трогательная история: как полицейский помог одинокойночью