Малыш нарисовал свое "любимое хобби": почему все были очень удивлены
Источник:Marianne Levy
Родители часто хранят рисунки своих детей как память об их ранних годах в школе или детском саду. Однако иногда эти проявления творчества могут вызвать много вопросов.
Смешная история произошла с молодой матерью Марианной, которая поделилась ею в социальной сети X (бывший Twitter). Женщина не могла не рассмеяться, когда получила от учителей рисунок своего сына.
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Юный творец
На уроке детям было предложено изобразить свое любимое хобби, но выбор мальчика был настоящей неожиданностью. На рисунке была изображена пачка красных чипсов с подписью "чипсы", чтобы никто не сомневался в изображенном. Пользователи сети в комментариях шутили и делились своими впечатлениями.
Комментарии пользователей были полны юмора:
- "Он такой же, как и я";
- "Друг, у нас с тобой общие интересы";
- "Умный мальчик";
- "Передайте ему, что я одобряю этот выбор".
Некоторые даже спрашивали: "Вы уверены, что это точно пачка чипсов? Он что-то задумал!". Это уже милая традиция – хранить такие воспоминания о детстве. Когда малыши подрастают, они очень любят рассматривать свои "шедевры".Трогательная история: как полицейский помог одинокой маме ночью.