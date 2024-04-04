Когда ребенок кричит и бьется: какие истинные причины детской агрессии и что с ними делать
Источник:tsn
Проявления агрессии случаются чуть ли не со всеми детьми. Часто это просто защитный механизм, ведь дети еще не умеют реагировать на вызовы внешнего мира.
Как объяснила психолог Яна Вихляева, агрессия – это сигнал о том, что ребенок не может справиться с трудностями самостоятельно. То, что родители часто расценивают как "плохое поведение", на самом деле часто является просьбой о помощи.
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Ругать ребенка в таких случаях – худшее решение, ведь причина останется, а на нее наслоится еще одна травма. Агрессия может быть защитной реакцией на неудачи или подражанием чужому поведению. Нужно выяснить причину, чтобы устранить проблему.
Агрессия как спасение от эмоций
У детей плохо развит эмоциональный интеллект, поэтому им трудно справиться с эмоциями. Они этого не осознают и не могут попросить о помощи. В этом случае агрессия включается как защитная реакция для защиты личных границ.
- Что делать
Борьба с агрессией результата не даст. Ребенку надо объяснить, что рассердиться – это вполне нормально, но нужно сразу выражать, что именно это спровоцировало: обида, обвинения, обесценивание, отказ и тому подобное.
Родители должны научить ребенка отстаивать личные границы и понимать, что ребенок и его эмоциональные реакции – это не то же самое, то есть если ребенок злится – это не делает его плохим.
Агрессия как реакция на опасность
Такие проявления могут быть вызваны стрессом. Его в жизни детей много, а во время полномасштабной войны – и подавно. Еще одной причиной может быть ссора родителей – ребенок чувствует опасность и напряжение, но не знает как помочь.
- Что делать
Чаще всего здесь есть конкретный страх. Нужно спокойно поговорить с ребенком, заверить его в своей поддержке и выяснить, чего он боится. Затем нужно проработать эмоцию или самостоятельно, или с психологом. Помочь наладить контакт могут совместное время, общения и телесные практики.
Агрессия из-за злости на себя
Все мы можем злиться на себя, когда у нас что-то не получается. У детей это также срабатывает, но обычно наружу. Также они часто берут ответственность за то, на что не могут повлиять, или обвиняют себя в ссоре взрослых или других негативных процессах, которые происходят вокруг них
- Что делать
В этой ситуации ребенку нужна поддержка. Сложность заключается в том, что дети сами часто не могут сформулировать причину беспокойства, поэтому здесь родителям нужно запастись терпением и развернутыми вопросами.
Агрессия – отражение родителей
Если родители не умеют выражать свои эмоции – дети перенимают их поведение. Как воспитатели или учителя вам расскажут, что ребенок кричит на других, то стоит убедиться, что он не подражает родителям.
- Что делать
Здесь все в руках родителей. Если они не изменят свою модель поведения, то работа психолога с ребенком не даст никаких результатов. Пример мамы и папы – это основа, на которой ребенок строит свое мировоззрение, поэтому нужно работать не только над детьми, но и над собой.
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