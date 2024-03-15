С этим сталкивались все родители: что делать, если ребенок боится спать сам

Часто дети боятся оставаться в одиночестве, а особенно – с наступлением ночи. Почему это происходит и что нужно сделать родителям?

Есть сразу несколько проблем, которые могут спровоцировать страх спать самому, передает 24 Канал. Для каждой из них есть свое решение, однако помните – в случае выявления проблемы первым шагом всегда должен быть визит к врачу.

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Очень распространенная причина проблемы – общая тревожность. Это случается, когда у ребенка есть обостренная чувствительность к внешним факторам, во время войны она проявляется особенно активно. Именно поэтому родителям нужно тщательно работать над атмосферой внутри семьи, чтобы ребенок рассматривал дом как убежище, где всегда есть любовь и поддержка.

Также родителям нужно фильтровать то, что смотрит ребенок, ведь "страшный" контент в паре с детской фантазией умеют порождать очень сильные страхи. Впрочем, дети могут пугаться и обычных вещей, поэтому надо отслеживать их эмоции и снимать излишнее напряжение.

Детский сон – это особый мир / Фото Pixabay

Страх сна в одиночестве может быть спровоцирован и тем, что ребенок слишком долго спал рядом с родителями. В таком случае нужно объяснить малышам, что они взрослеют и должны становиться более самостоятельными. Идеальный вариант – придумать веселую игру, в которой сон отдельно от взрослых будет просто очередным интересным испытанием.

Заставлять ребенка спать отдельно не стоит. Также стоит взять на вооружение ночник, игрушку-"талисман" и особые ритуалы перед сном, например чтение или интересные поучительные истории. Главное, чтобы ребенок не чувствовал стресса и научился получать от процесса только удовольствие.

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