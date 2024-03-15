Є одразу кілька проблем, які можуть спровокувати страх спати самому, передає 24 Канал. Для кожної з них є своє рішення, однак пам'ятайте – у разі виявлення проблеми першим кроком завжди повинен бути візит до лікаря.

Цікаво Батькові довелося розважати іграшку сина: фото Птеродактиля "підірвали" мережу

Дуже поширена причина проблеми – загальна тривожність. Це трапляється, коли у дитині є загострена чутливість до зовнішніх факторів, в час війни вона проявляється особливо активно. Саме тому батькам потрібно ретельно працювати над атмосферою всередині сім'ї, щоб дитина розглядала дім як прихисток, де завжди є любов та підтримка.

Також батькам потрібно фільтрувати те, що дивиться дитина, адже "страшний" контент у парі з дитячою фантазією вміють породжувати дуже сильні страхи. Втім, діти можуть лякатися і звичайних речей, тому треба відслідковувати їхні емоції та знімати зайве напруження.

Дитячий сон – це особливий світ / Фото Pixabay

Страх сну наодинці може бути спровокований і тим, що дитина надто довго спала поруч із батьками. У такому разі потрібно пояснити малюкам, що вони дорослішають і повинні ставати більш самостійними. Ідеальний варіант – придумати веселу гру, в якій сон окремо від дорослих буде просто черговим цікавим випробуванням.

Змушувати дитину спати окремо не варто. Також варто взяти на озброєння нічник, іграшку-"талісман" та особливі ритуали перед сном, як-от читання чи цікаві повчальні історії. Головне, щоб дитина не відчувала стресу та навчилася отримувати від процесу лише задоволення.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.