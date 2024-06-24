Почему подростки могут не уважать родителей: названы 5 причин

Воспитывать современных детей – это настоящий вызов, сторонником какой бы методики вы ни были. Многие родители жалуются даже на то, что у детей есть проблемы с уважением, и этому есть несколько причин.

Родители могут жаловаться на то, что дети их не уважают, и в такой ситуации первым делом нужно посмотреть на себя. Есть несколько распространенных ошибок, которые делают родители, и в результате между ними и детьми образуется пропасть.

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Демонстрация идеальности

Все мы хотим быть идеальными родителями, а тем более выглядеть такими в глазах детей. Это создает для детей неправильное восприятие мира, в котором никто не ошибается, а их неправильные решения и поступки являются их негативной проекцией.

Гораздо лучше рассказывать детям о собственных вызовах и как их удалось преодолеть. Так вы покажете свою близость к ним, и это укрепит их отношения.

Систематические замечания

Очень распространенная ошибка родителей. О да, у них есть опыт, но как они его получили? Конечно, что на ошибках.

Если вы собираетесь провести своего ребенка мимо негативного опыта путем замечаний и поблажек, то просто спросите себя, во имя чего вы готовы нанести ребенку столько психологических травм сразу. Сосредоточьтесь на обучении делать правильные выводы – и тогда все будет хорошо.

Непризнание "экспертности"

Все мы, когда были детьми, а особенно в подростковом возрасте, знали определенные вещи лучше, чем родители. Ваши дети не исключение, и время от времени попросить у них совета – это отличное решение, которое очень положительно повлияет на их самооценку.

Именно в этом процессе ваши отношения начнут переходить в более взрослые, равноправные. Это замечательный момент, поэтому лучше воспользоваться им сполна.

Неуважение к родственникам

Если хотите, чтобы дети вас уважали, вы также должны демонстрировать уважение к окружению, а особенно – к родственникам. В противном случае вам будет очень сложно объяснить избирательность уважения и обсудить правила этой игры.

Недоверие

Чего бы вам это ни стоило, научитесь доверять подросткам. Да, отпускать к друзьям с ночевкой или на концерт крайне сложно, но это очень необходимо.

Особым вызовом будет, когда вы поймаете ребенка на обмане. Здесь стоит не выйти "победителем", а понять, почему ребенок не считает ваши отношения доверительными и боится сказать правду.