Молодежь становится менее счастливой, чем старшие поколения - какая причина заставляет бить тревогу

Сегодня перед молодыми людьми открыты практически безграничные возможности. Парадоксально, но уровень счастья молодежи становится все ниже.

Молодежь имеет проблемы со счастьем

Генеральный хирург США Вивек Мурти призвал немедленно обратить внимание на молодое поколение. Подростки становятся все менее счастливыми, и с этим нужно немедленно что-то делать.

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По его мнению, главная причина такой негативной тенденции – социальные сети, которые стали важной частью жизни молодежи.

Позволить детям пользоваться социальными сетями - все равно, что давать лекарства, безопасность которых не доказана. Это безумие нужно лучше регулировать,

– заявил он.

США больше не находятся в топе 20 самых счастливых наций, и здесь ключевую роль сыграло снижение уровня счастья молодых людей. С 2017 года подростки считались счастливее старшего поколения, однако с тех пор ситуация начала меняться как в США, так и в странах Западной Европы.

Соцсети негативно влияют на подростков / Фото Pixabay

Более того, начали фиксировать случаи, когда молодежь переживала состояние "кризиса среднего возраста". Специалисты призывают немедленно искать способы социализации молодежи и их отлучения от социальных сетей, иначе ситуация будет стремительно ухудшаться.

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