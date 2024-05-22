Распространение слухов в основном считают негативным явлением. Ученые решили узнать, как это явление работает с детьми и какое влияние имеет на их развитие.

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Ученые из Лаборатории коммуникационных наук NTT в Киото (Япония) провели исследование, в котором приняли участие 108 детей в возрасте 7 лет. Им показали видеоролики с куклами, которые рассказывали положительные, нейтральные или отрицательные сплетни. Например, речь шла о помощи тем, кто попал в беду, уборка в комнате или наоборот, сломанную чужую вещь или другую обиду.

Затем детей попросили раздать "награды" тем, о ком шла речь в ролике. И результаты были красноречивыми.

Дети – еще те сплетники / Фото Unsplash

Для того чтобы человек получил награду за хорошие поступки, нужно было несколько роликов, одного было недостаточно. Зато для формирования негативного мнения о персонаже детям хватало посмотреть один ролик.

Как пояснили авторы исследования, для детей сплетни являются способом коммуникации о взаимодействии в их социальной группе. Но поскольку дети легко поддаются влиянию и быстрее распространяют негативную информацию, педагогам и родителям стоит следить, не был ли кто-то из детей лишен взаимодействия в группе из-за неправдивых слухов.

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