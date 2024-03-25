Недаром все бьют тревогу: как гаджеты влияют на отношения родителей и детей

Гаджеты стали неотъемлемой частью жизни современных детей. Однако если не контролировать время их использования, то последствия могут быть очень негативные.

Как гаджеты портят отношения родителей и детей

Дети любят проводить много времени у экранов смартфонов, планшетов и телевизоров. Кажется, что все аспекты их жизни – от обучения до развлечений – неотрывно связаны с цифровыми устройствами.

Интересно Все – ради бесплатного интернета: какое имя мама придумала для ребенка, чтобы воспользоваться акцией

Однако ученые определили, что длительное пользование гаджетами может не только зрению и психике ребенка, а и его отношениям с родителями. В частности, результаты исследования показали, что дети, которые проводят много времени с гаджетами, гораздо меньше общаются с родителями и опекунами.

Это приводит к тому, что они меньше слышат, меньше коммуницируют и получают крайне мало обратной связи. Вследствие этого страдают элементарные социальные связи с близкими людьми, не говоря уже о друзьях или другом окружении.

Учитесь вместе с детьми / Фото Pixabay

Гаджеты никуда не исчезнут, но родителям нужно обращать очень пристальное внимание на то, как и когда дети их используют,

– рассказала Сара Кукер, одна из исследовательниц влияния цифровых устройств на детей.

Психологи и ученые рекомендуют родителям просматривать учебный и познавательный контент вместе с детьми. Дело в том, что дети в основном копируют поведение, поэтому если взрослые с помощью гаджетов активно учатся, дети попытаются брать пример.

Еще один важный совет: совместная активность без цифровых устройств. Побег детей в виртуальный мир происходит из-за того, что им недостаточно впечатлений и внимания в реальном. Планируйте свое время и наслаждайтесь временем с детьми, ведь это одни из лучших моментов в нашей жизни.