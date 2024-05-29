Пэрис Хилтон критикуют за воспитание детей: что звезда сделала не так

Звездная Пэрис Хилтон воспитывает сына и дочь, которых родили суррогатные матери. Светская львица часто показывает, как проводит время с детьми, и иногда подвергается критике.

Звездная Пэрис Хилтон показала, как купается с годовалым сыном Фениксом на Гавайях. Однако под милым видео начали появляться гневные комментарии.

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Дело в том, что звезда неправильно надела на сына жилет – он оказался у него на спине. Подписчики Хилтон начали замечать ошибку Пэрис, которая наслаждалась временем с сыном.

К чести звезды, она отреагировала на критику по-королевски. Она не просто признала ошибку, но и поблагодарила за подсказку и даже добавила немного юмора.

Упс! Я думала, что это также задняя часть. Но большое спасибо, что дали мне знать,

– написала она одному из подписчиков.

Впрочем, безопасности мальчика абсолютно ничего не угрожало – Пэрис ни на секунду не выпускала сына из рук. Актриса также отметила, что мгновения с детьми – волшебные, и она всегда их будет беречь.

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