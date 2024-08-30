Как облегчить тревогу вашего ребенка в первый день в детском саду

Многие дети, которые начинают учиться в дошкольном учреждении, в первый день испытывают волнение. Родители и воспитатели должны работать вместе, чтобы облегчить состояние малыша.

Вполне понятно, что дети волнуются по поводу своего первого дня в детском саду. Представьте, как это: покинуть привычный домашний уют и оказаться в незнакомом месте.

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Как помочь ребенку

Есть способы, с помощью которых родители и воспитатели могут облегчить адаптацию детей. Попросите у учителя вашего ребенка копию расписания ежедневных занятий перед началом посещения, чтобы вы могли поговорить с ребенком о его дне в саду и помочь связать его с домом.

Чтение книг о других детях, которые могут испытывать страх и тревогу относительно начала посещения сада, может утешить малышей, которые имеют такие же чувства.

Уверьте ребенка, что вы вернетесь, и пусть прощание будет коротким и приятным. Если вы задержитесь, вашему ребенку будет труднее увидеть, как вы уходите, и он может даже сильнее плакать в следующий раз, если поймет, что это эффективный способ заставить вас остаться.

Как бы трудно вам ни было уйти, пока ваш ребенок плачет, есть большая вероятность, что он весело будет играть вскоре после того, как вы исчезнете из поля зрения. Но не ускользните, поскольку это может подорвать доверие вашего ребенка и усилить тревогу при разлуке. Всегда обязательно прощайтесь.

Самое важное, о чем вы должны помнить: ваш ребенок со временем привыкнет к новой классной комнате. Некоторым детям может понадобиться немного больше времени, чем другим, но дело в том, что это обязательно произойдет, особенно. Вам нужно только вооружиться терпением и пониманием и не прекращать поощрять воспринимать садик как веселое и увлекательное место.

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