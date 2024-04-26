Никаких "спасибо" и "пожалуйста": мать-одиночка удивила советом для родителей

Все родители учат детей определенным правилам поведения. Однако мать-одиночка из Британии считает, что не всегда они делают это правильно.

Рейчел Брайдон воспитывает 9-летнего сына и решила пойти другим путем, чем большинство родителей. Она считает, что правильно выбирать “более сознательный” подход, когда речь идет о вежливых словах вроде “спасибо” и “пожалуйста”.

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По ее мнению, традиционные методы воспитания очень жесткие и "ломают" ребенка. Вместо этого она предлагает быть более эмпатийной. Например, когда ее сын толкнул другого ребенка на детской площадке, то не бросилась заставлять его просить прощения, а пошла к мальчику, который пострадал, помогла ему подняться и выслушала. Фредди увидел, что его действия сделали неприятность, и больше такого не повторял.

Рейчел считает, что заставлять ребенка чувствовать стыд – это неправильно, и впоследствии это просто обернется фальшивыми эмоциями.

У детей еще неразвита эмпатия. Зачем вынуждать их к фальшивому состраданию? Лучше показать, что их поведение просто неприемлемо,

– считает женщина.

Этот подход она применяет ко всем вежливым словам. Она убеждена – искренние эмоции радости и радости не способны передать никакие слова. Соответственно, логичнее сосредоточиться прежде всего на эмоциях, а не других общественно признанных мелочах. Рейчел не беспокоится, что ее подход считают странным, и убеждена в том, что ее сын сможет вырасти уверенным и эмоционально зрелым.

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