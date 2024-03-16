Как часто нужно мыть голову ребенку: какую грубую ошибку совершают все родители

Родители очень придирчиво относятся к детской гигиене. Иногда это даже переходит границы нужного, однако трагедии из этого делать не стоит.

Как часто надо мыть ребенку голову шампунем

Взрослые очень часто воспринимают гигиену детей как свою собственную, информирует 24 Канал. Это не совсем правильно, учитывая то, что детская кожа нежнее, и у них еще нет такого потоотделения, как у взрослых.

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Эксперты отмечают, что мыть ребенку голову шампунем ежедневно нет необходимости. У малышей волосы жирнеют не так быстро, как у взрослых, поэтому можно делать это не так часто.

Помочь принять решение может очень простое правило: чем меньше ребенок, тем реже нужно мыть ему голову шампунем. Дело в том, что главный фактор, как влияет на жирность волос – это гормоны, а точнее выделение кожного себума (жира) на коже головы вследствие их работы.

У детей гормоны начинают активно работать в 13 – 16 лет, когда начинается период полового развития. Именно тогда родители начинают замечать, что волосы на голове детей становятся жирными куда быстрее.

Соответственно, пока не начался этот период, часто мыть ребенку голову шампунем не стоит. В некоторых случаях это даже может приводить к зуду, стянутости и другим повреждениям кожи на голове.

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