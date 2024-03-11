Даже не подозревала, что беременна – как роды стали для 19-летней девушки сюрпризом

Подготовка к родам – крайне ответственный процесс для любой мамы. Правда, только тогда, когда знаешь о своей беременности.

Родила, не зная о беременности

Фей Уайт – 19-летняя британская девушка, которая родила замечательную маленькую девочку Луну-Грейс Беренс. Девушка уверяет, что понятия не имела о беременности, пока не начались схватки.

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Когда девушка почувствовала дискомфорт, то была убеждена, что имеет инфекцию мочевыводящих путей. С ее партнером Эйданом они уже 4 года, и ни один тест на беременность, которыми девушка регулярно пользовалась, не дал положительного результата.

Фей не подозревала, что беременна / Фото Kennedy News and Media

Фей уже имеет 2-летнего сына и теряла ребенка на 18-й неделе беременности. Однако на этот раз беременность была совсем другой. Не подозревая, что носит ребенка, Фей курила и употребляла алкоголь на протяжении всей беременности.

Девушка уверяет, что менструальный цикл был привычным, а живот не вызывал никаких подозрений.

Все было как всегда, пока однажды утром не отошли воды,

– рассказала она.

Роды длились 2 часа, девочка начала появляться на свет, еще пока Фей была в доме. Ребенок родился в скорой, не дождавшись прибытия вертолета. Из-за осложненных родов Луну сразу отправили в отделение интенсивной терапии. К счастью, с ней все в порядке, и она будет расти вместе с братиком на потеху родителям.