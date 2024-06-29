Женщина кормит детей только фруктами и овощами: какой ее главный аргумент

Сбалансированное питание – основа здорового развития детей. Впрочем, некоторые родители решаются отходить от правил и экспериментировать.

Все изменил диагноз

В 2020 году Пэм Джохал, которая живет в Великобритании, поставили неутешительный диагноз – ревматоидный артрит. Она жаловалась на мышечную скованность, постоянную усталость и опухшие суставы.

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Когда-то веганская диета помогла ей при язвенном колите, поэтому и на этот раз она решила попробовать этот метод. Раньше она ела мясо 4 раза в неделю, но потом решила вообще от него отказаться. По ее словам, здоровье значительно улучшилось, а врач не мог поверить в такой результат.

У меня масса энергии, нет ни ломоты, ни боли. Мне 47 лет – и у меня нет ни одного седого волоска. Мои родные считают меня сумасшедшей, но на самом деле диета помогает чувствовать себя потрясающе, – рассказала она.

Как питаются ее дети

Пем ест только сырые фрукты и овощи, а детей воспитывает фрукторианцами. Женщина убеждена, что люди созданы так, что должны есть только фрукты. По ее мнению, диета также сильно влияет на их поведение.

Семилетняя Джорджи и шестилетний Генри не едят мяса, яиц и молока, но иногда наслаждаются веганским шоколадом, мороженым и желе.

Мои дети замечают, как я питаюсь, я вожу их на веганские ярмарки и рассказываю им правду о еде. Им нравится то, что я готовлю, и они никогда не болеют,

– уверяет британка.

Ранее мы писали о том, как родители могут помочь детям побороть зависимость от гаджетов.

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