У белых родителей родился темнокожий младенец: как это объяснила женщина и что говорит наука

В США сеть "взорвал" случай поздравления молодых родителей. Люди удивляются, что у белых родителей родился темнокожий младенец.

Кассирша Рэйчел и ее жених Пол стали родителями замечательного малыша Кеша Джамала. Казалось, обычный случай, но он быстро стал "хитом" соцсетей.

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Дело в том, что у Пола и Рэйчел светлая кожа, а вот малыш родился темнокожим. Некоторые подписчики начали сомневаться, что Пол является настоящим отцом ребенка, что очень разозлило пару.

Пол и Рэйчел обратились к генетикам и сдали тест ДНК. Результаты показали – Пол является отцом Кэша Джамала.

Выяснилось, что у меня есть афроамериканские гены. Именно они сыграли свою роль,

– рассказала Рейчел.



Пол, Рейчел и Кэш Джамал / Фото Celina 52 Truck Stop

Что говорит наука

Генетики рассказали, что подобные случаи – не такая уж и редкость. Всего за цвет кожи отвечают 120 генов, но только 20 имеют непосредственное влияние на популяцию. Поэтому, скандал возник на ровном месте, а Пол и Рэйчел могут не тратить время на людей в интернете, а отдать все внимание замечательному Кэшу Джамалу.

Ранее мы писали о том, как живут первые генетически "отредактированные" дети.