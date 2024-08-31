Увлеклась фильмом: сеть шокирована мамой, которая назвала детей в честь "Парка Юрского периода"
Источник:The Sun
Иногда родителям хочется дать ребенку особое и оригинальное имя. Однако иногда дело заходит слишком далеко.
Оригинальность мамы
Одна из пользовательниц сети Reddit рассказала о том, что увлекается кинолентой "Парк Юрского периода". Настолько, что решила назвать детей в честь динозавра.
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Когда у нее родился первенец, то был назван Трекстоном – в честь T-Rex. Для дочери она не придумала ничего, поэтому девочка получила "нормальное имя". Впрочем, когда родился еще один мальчик, женщина решила продолжить линию и назвала его Роарекс.
Реакция сети
Люди были шокированы идеей матери и вообще не понимают ее стремления. Некоторые даже предлагает, чтобы взрослые меняли собственные имена на более странные, а детям оставили в покое:
- "Пусть себе возьмет такое имя";
- "А если дети не будут любить динозавров?";
- "Прихоти родителей относительно имен иногда переходят границы адекватности".
Ранее мы писали о мальчике, который шокировал маму рассказом о "предыдущей жизни" – факты совпали.