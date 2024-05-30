Мама планирует брать у детей деньги за жилье: что она хочет сделать со средствами

В сети можно встретить много методов воспитания. Некоторые из них настолько дискуссионны, что их обсуждают чуть ли не во всем мире.

Деньги с сына за аренду

Женщина по имени Каталина Торрез вызвала в сети горячую дискуссию. Людей возмутили ее планы относительно финансов своего сына.

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Дело в том, что Каталина планирует взимать с детей плату за аренду. Она рассказала, что люди всегда ужасаются, когда слышат о ее намерениях, однако для этого поступка есть объяснение.

Когда дети будут подростками и будут работать, я буду брать у них деньги за аренду. У нас хватает денег, но они должны научиться финансовому планированию и самостоятельности,

– рассказала женщина.

Она также подчеркнула, что не собирается оставлять те деньги себе. Когда дети захотят переехать на свое жилье, она отдаст им все, что они платили ей.

Сначала комментарии людей были удивленными, однако когда они узнали о плане Каталины, то изменили свое мнение:

"На самом деле это звучит не так уж и плохо";

"Ужаснулась, когда услышала, что вы хотите брать деньги с детей. Но если план заключается в сохранении их сбережений и обучении, то все круто";

"Критиков много, но взгляните на ситуацию трезво, и поймете, что это правильное решение".

Согласно плану Каталины, она будет брать у детей по 150 фунтов в месяц. благодаря этому у них появится небольшая финансовая "подушка", которая им пригодится, тем более, что они уже научатся финансовому планированию.

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