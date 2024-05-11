Врачи не знают, родители говорят о Боге: сердце мальчика забилось через 19 часов после остановки

Иногда случаются случаи, которые иначе как чудом просто не назовешь. По крайней мере, логического объяснения им не может дать даже наука.

Картье МакДэниелу 4 года. 8 апреля у него поднялась температура. Его мама Дестини подумала, что это обычная простуда, но уже на следующий день малышу стало хуже.

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Мальчик много пил и не вставал с постели. Его руки и ноги стали холодными, а рот посинел. Женщина бросилась звонить в больницу Колорадо – врачи сказали немедленно привезти Картье.

По дороге у мальчика закатились глаза, а врачи не могли нащупать пульс. Медики сказали, что произошла остановка сердца, и все попытки снова его запустить были безрезультатны. Выяснилось, что у мальчика была инфекция – стрептококк группы А – которая спровоцировала такую реакцию.

Картье подключили к аппарату жизнеобеспечения, но без сердцебиения надеяться на что-то было бесполезно. Родители всю ночь и следующий день провели в приемной, умоляя Бога о чуде.

Это был самый страшный момент в моей жизни,

– рассказала Дестини.

На следующий вечер родные и близкие уже пришли в больницу, чтобы в последний раз попрощаться с Картье. Однако здесь произошло чудо – сердце мальчика снова забилось! С момента остановки прошло 19 часов, том шокированные врачи просто не могли представить никакого объяснения.

Бог услышал наши молитвы,

– уверены родители.

Мальчик до сих пор находится в больнице и перенес несколько операций. Дестини рассказала, что пока нет приблизительной даты выписки и призывает всех родителей немедленно обращаться к врачу, как только проявляются любые симптомы болезни.