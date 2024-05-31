Ребенок против мандаринов: 11-летний мальчик установил уникальный рекорд Гиннеса

Все детские рекорды, которые попадают в Книгу рекордов Гиннеса, особенные. Однако некоторые из них настолько уникальны, что о них начинает "гудеть" чуть ли не весь мир.

Британское Absolute Radio в партнерстве с Книгой рекордов Гиннеса запустило конкурс для детей, чтобы зафиксировать новый рекорд. Его они придумали с помощью аудитории: из всех вариантов сошлись во мнении на таком достижении: сколько мандаринок удастся почистить за 1 минуту.

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Затем редакция радио начала поиск молодого слушателя (условием был возраст до 16 лет), который мог бы замахнуться на новый рекорд. Выбор пал на 11-летнего парня из Йорка Тейлора Кемпа, который рассказал, что увлекается мандаринами, поэтому его родители часто собирают кожуру от фруктов по всему дому.



Тейлор готовится устанавливать рекорд / guinnessworldrecords

Несколько первых попыток были неудачными, однако парень был настроен серьезно. В результате ему таки удалось полностью почистить 4 мандарина в течение 1 минуты. Представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали рекорд и выдали парню соответствующий документ. Однако кто знает, как долго продержится его рекорд: в студию радио уже начали звонить с предложениями посоревноваться с достижением Тейлора.